Non ci intimidite La solidarietà di Meloni all' agente ferito dagli anarchici

Il presidente del consiglio ha espresso solidarietà a un agente di polizia rimasto ferito ieri durante un corteo di anarchici a Roma. L'agente è stato colpito da una bottiglia di vetro lanciata nel corso della manifestazione, che si è svolta in solidarietà con Alfredo Cospito. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta all’incidente avvenuto durante l’evento pubblico.

La premier condanna le violenze al corteo per Cospito e ribadisce il sostegno del governo alle forze dell’ordine dopo il ferimento di un funzionario "Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà di Alfredo Cospito", ieri a Roma. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il governo è al fianco delle Forze dell'ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura", conclude la premier.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non ci intimidite". La solidarietà di Meloni all'agente ferito dagli anarchici Notizie correlate Agente ferito a un posto di blocco, la solidarietà del Comune alla polizia localeIl sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, l’assessora comunale alla “Città sicura” Giuggi Palmenta e l’intera Amministrazione comunale... Aggressione in carcere: "Piena solidarietà all'agente ferito"“Piena solidarietà all'agente della Polizia Penitenziaria rimasto ferito lunedì mattina. Approfondimenti e contenuti Meloni alla Camera: Nessun rimpasto. Ci metto sempre la facciaC’è praticamente tutto il governo nell’aula della Camera ad ascoltare l’informativa di Giorgia Meloni. I banchi riservati all’esecutivo sono pieni. Meloni è tra Tajani e Salvini, i due vicepremier. corrierenazionale.it Meloni: 'Né dimissioni né rimpasto, il no ci riaccende'. Schlein: 'La sfida l'hai già persa'Lo scenario internazionale non consente più a nessuno di cavarsela dicendo è tutta colpa della Meloni, finanche l'aumento del corto mondiale del petrolio. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ... ansa.it