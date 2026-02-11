Agente ferito a un posto di blocco la solidarietà del Comune alla polizia locale

Un agente della polizia locale è stato ferito ieri mattina durante un posto di blocco. Il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, insieme all’assessora alla “Città sicura” Giuggi Palmenta e tutta l’amministrazione, hanno espresso vicinanza e solidarietà al corpo di polizia. L’agente è stato colpito da un motociclista che ha tentato di scappare, causando l’intervento immediato degli agenti. La situazione si è risolta con l’arresto del conducente e il trasferimento dell’agente in ospedale per

Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, l’assessora comunale alla “Città sicura” Giuggi Palmenta e l’intera Amministrazione comunale esprimono convinta solidarietà al corpo di polizia locale e, in particolare, all’agente ferito nella mattinata di ieri da un motociclista nel corso di un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su PoliziaLocale Sicurezza Incendio nell’ex fabbrica a Cormano, il sindaco: ferito un agente di Polizia locale Questa mattina un incendio si è sviluppato nell’ex fabbrica di via dei Giovi a Cormano. Sant'Olcese, lettera di minacce alla sindaca e al comandante della polizia locale, indagini e solidarietà La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su PoliziaLocale Sicurezza Argomenti discussi: Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Alessandro Calista, il poliziotto pestato negli scontri: Solo in mezzo ai black bloc, ho avuto paura. Due a…; Da solo tra gli incappucciati: parla il poliziotto aggredito negli scontri di Torino. Pugni, calci e martellate a un poliziotto a Torino negli scontri per Askatasuna, Meloni: Nemici dello StatoUn agente è rimasto ferito durante gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: il poliziotto è stato accerchiato da un gruppo di violenti, che hanno ... fanpage.it Ferito da un agente durante la fuga in A1: è in prognosi riservata all’ospedale di PerugiaÈ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Perugia, non in pericolo di vita, attualmente piantonato e in stato di arresto il 31enne albanese rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco alla spa ... umbria24.it Reggio Calabria, agente ferito al posto di blocco: solidarietà del Comune alla Polizia locale - facebook.com facebook Opposizione Ascoli, 'su agente ferito clima teso voluto dalla maggioranza'. "Orientamento di voto espresso con chiarezza e nel rispetto delle istituzioni" #ANSA x.com

