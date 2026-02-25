Aggressione in carcere | Piena solidarietà all' agente ferito

“Piena solidarietà all'agente della Polizia Penitenziaria rimasto ferito lunedì mattina. Questo ennesimo episodio di violenza all'interno del carcere di Pordenone è il segnale di una pressione insostenibile che grava sulle spalle di chi opera ormai in condizioni limite". A pronunciare queste parole è stato l'esponente del Pd Fausto Tomasello, intervenuto dopo l’aggressione subita da un agente della polizia penitenziaria nella casa circondariale del capoluogo della Destra Tagliamento. Secondo il segretario della Federazione del Partito Democratico di Pordenone l'istituto penitenziario si trova in una situazione di forte sofferenza, dove a fronte di una capienza di 37 posti si registrano attualmente 52 detenuti. Queste cifre, prosegue, "confermano che a Pordenone si vive e si lavora in spazi che hanno superato la soglia della tolleranza. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

