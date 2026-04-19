Non ci facciamo intimidire Meloni e l' avvertimento agli anarchici dopo il nuovo caos

La presidente del Consiglio ha espresso solidarietà a un funzionario di polizia rimasto ferito durante una manifestazione anarchica a Roma, organizzata in sostegno di un attivista detenuto. In risposta ai disordini, ha dichiarato che non si farà intimidire. La protesta si è svolta nel centro della città e ha causato scontri con le forze dell’ordine, che sono intervenute per disperdere i partecipanti.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime solidarietà al funzionario di polizia ferito durante una manifestazione anarchica a Roma, organizzata in sostegno di Alfredo Cospito. "Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito". La premier ribadisce la linea del governo contro le violenze di piazza: "A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete - sottolinea -. Il governo è al fianco delle forze dell'ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Non ci facciamo intimidire”. Meloni e l'avvertimento agli anarchici dopo il nuovo caos Notizie correlate Anarchici, Meloni: “A chi pensa di intimidire Stato con violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete”?(Adnkronos) – "A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Dopo le minacce la Rap torna allo Zen coi vigili e toglie le cataste di legna: "Non ci facciamo intimidire, il decoro è una priorità"Dopo le minacce alla ditta incaricata di rimuovere le cataste di legna, la Rap torna allo Zen con i vigili urbani. Panoramica sull’argomento Si parla di: Minacce di morte al sindaco Grazi. La scritta sull’asfalto e la denuncia. Meloni, vicina ad agente ferito, non arretriamo davanti a chi semina violenza(ANSA) - ROMA, 19 APR - Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza ... msn.com Sui social una foto di Charlie Kirk a testa in giù. L'ira di Meloni: Non ci facciamo intimidireQuesti sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire. Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia ... msn.com