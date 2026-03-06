Dopo le minacce la Rap torna allo Zen coi vigili e toglie le cataste di legna | Non ci facciamo intimidire il decoro è una priorità

Dopo le minacce rivolte alla ditta incaricata di rimuovere le cataste di legna, la Rap si è presentata nuovamente allo Zen accompagnata dai vigili urbani. L’azienda ha rimosso le pile di legname che erano state lasciate sul posto, ribadendo l’impegno a mantenere il decoro e a non lasciarsi intimidire. La presenza delle forze dell’ordine è stata finalizzata a garantire il rispetto delle operazioni di pulizia.

Dopo le minacce alla ditta incaricata di rimuovere le cataste di legna, la Rap torna allo Zen con i vigili urbani. L'episodio, prontamente denunciato alla questura, ha fatto scattare il "piano B". E stamattina la pulizia dei rifiuti ingombranti presenti nel quartiere si è svolta "con l'affiancamento di due pattuglie della polizia municipale - si legge in una nota della Rap - al fine di garantire condizioni di sicurezza e serenità agli operatori impegnati negli interventi". Le zone interessate dalle attività di rimozione sono state, in particolare, via Agesia di Siracusa, via Fausto Coppi, via Costante Girardengo e via Marchese Nicolò Pensabene. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Vampe pronte a incendiare Palermo, operai aggrediti allo Zen durante la rimozione delle cataste di legnoRimuovono le cataste di legno accumulate in vista della “vampa” e vengono aggrediti.

Un alloggio anche per la famiglia fuggita dallo Zen dopo le minacce, Ferrandelli: "Ricucita una ferita profonda"Adesso ha una casa anche la famiglia costretta a fuggire dalla casa popolare dello Zen2 dopo le intimidazioni.

