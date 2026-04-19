Non bastano cuore e grinta | il Plebiscito torna a casa a mani vuote dalla capitale

Nell’ultima giornata del campionato di Serie A1, la squadra di Padova ha perso in trasferta contro la SIS Roma con il punteggio di 11-6. La partita si è giocata nella piscina del Polo Natatorio di Ostia. Nonostante l’impegno, il Plebiscito torna a casa senza punti e senza vittoria. La partita ha chiuso la stagione regolare di quest’anno.

Nell’anticipo della diciottesima e ultima giornata del campionato di Serie A1, la SIS Roma supera per 11-6 il CS Plebiscito Padova nella piscina del Polo Natatorio di Ostia. Una sfida impegnativa per la formazione padovana, che ieri 18 aprile ha comunque espresso un buon gioco contro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Guarino e Ebuehi non bastano: Pohjanpalo è una sentenza, l’Empoli torna a mani vuote Colloqui Usa-Iran, Teheran schernisce Vance: "Torna a casa a mani vuote"L’Iran deride gli Stati Uniti dopo il fallimento dei colloqui di pace a Islamabad. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Non bastano cuore e grinta: il Plebiscito torna a casa a mani vuote dalla capitale. L'apertura del CorSera (Roma): Non bastano l'Olimpico e un grande cuoreAnche l'edizione romana del Corriere della Sera apre oggi la sua prima pagina parlando della Roma, eliminata ai quarti di finale di Europa League sotto i copi del Bologna: Roma, non bastano la spinta ... tuttomercatoweb.com Basket, a Istanbul non bastano cuore e carattere: Armani battuta dal FenerbahceUn quarto d’ora per sognare, un quarto e mezzo per accarezzare l’impresa. Poi le strigliate di coach Jasikevicius fanno da elettroshock al Fenerbahce, i campioni sfoderano muscoli e pressione ... milano.repubblica.it