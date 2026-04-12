Dopo il fallimento dei negoziati di pace a Islamabad, l’Iran ha commentato con una dichiarazione sarcastica, criticando gli Stati Uniti per aver inviato il loro vicepresidente nella capitale pakistana. Teheran ha commentato che gli Stati Uniti sono tornati a casa senza ottenere risultati, sottolineando con toni ironici che il viaggio si è concluso senza successi. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti coinvolte.

L’Iran deride gli Stati Uniti dopo il fallimento dei colloqui di pace a Islamabad. "Gli Stati Uniti hanno fatto volare il loro vicepresidente dall’altra parte del mondo, fino a Islamabad. 21 ore di colloqui. Hanno chiesto tutto ciò che non sono riusciti a ottenere con la guerra. L’Iran ha detto un GRANDE NO. I colloqui sono finiti. Lo Stretto è ancora chiuso. E il vicepresidente sta tornando a casa a mani vuote » si legge in un post su X dell’ambasciata iraniana in Ghana, in cui si fa riferimento al numero due dell’amministrazione statunitense, JD Vance, che ha guidato la delegazione statunitense in Pakistan. «Solo la parola dell’Iran. Di nuovo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Colloqui Usa-Iran, Teheran schernisce Vance: "Torna a casa a mani vuote"

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