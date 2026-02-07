Guarino e Ebuehi non bastano | Pohjanpalo è una sentenza l’Empoli torna a mani vuote
Il Palermo batte l’Empoli 3-2 al “Renzo Barbera” e interrompe una serie di risultati positivi degli avversari. I toscani si fanno sorprendere da errori difensivi e sfortuna, che costano cari nel finale. Non basta la doppietta di Guarino e la rete di Ebuehi: il Palermo torna a vincere davanti al suo pubblico.
PALERMO – Un ottovolante di emozioni che lascia in eredità solo rimpianti. Al “Renzo Barbera”, l’ Empoli paga a carissimo prezzo le disattenzioni difensive e la sfortuna, uscendo sconfitto per 3-2 contro il Palermo al termine di una gara giocata a viso aperto ma gestita con troppa “leggerezza” nei momenti chiave. Agli azzurri non bastano il cuore e la capacità di reagire; la freddezza di Pohjanpalo e un episodio nel finale condannano la formazione toscana a un ritorno a vuoto. L’illusione del colpaccio è durata lo spazio di venti minuti. L’approccio della squadra di Dionisi è stato, infatti, impeccabile: aggressività e cinismo sui piazzati hanno portato al vantaggio immediato di Guarino (5?), abile a capitalizzare un corner.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Approfondimenti su Empoli Palermo
Due set combattuti, poi il crollo: la Bcc Romagnolo femminile torna a mani vuote da Lugo
Tentato furto in una tabaccheria, scatta l'allarme e i ladri fuggono a mani vuote
Nella notte di Sant’Angelo Muxaro, due ladri hanno tentato di svaligiare una tabaccheria, forzando una finestra con una scala.
Ultime notizie su Empoli Palermo
Fulignati è superlativo. Guarino deve crescereFULIGNATI 6.5 – Sul terzo tentativo di Adorante non può nulla, ma sui primi due è superlativo come sempre, così come nella ripresa su Sagrado. LOVATO 6 – Attento, sempre ben piazzato e bravo anche a ... lanazione.it
#EmpoliModena Alle 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena la sfida contro il Modena: ecco la nostra formazione EMPOLI: Fulignati; Obaretin, Degli Innocenti, Elia, Ilie, Ceesay, Ghion, Nasti, Lovato, Ignacchiti, Guarino A disposi facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.