Noi Moderati Merenda è il neo responsabile dei rapporti con le circoscrizioni per la Metrocity
All’interno di Noi Moderati Calabria, è stato annunciato il nuovo incarico di Massimiliano Merenda come responsabile dei rapporti con le circoscrizioni della città metropolitana di Reggio Calabria. La nomina riguarda la gestione delle relazioni con le diverse circoscrizioni presenti sul territorio. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali del partito, senza ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento del ruolo.
Nuovo incarico all’interno di Noi Moderati Calabria. Massimiliano Merenda è stato nominato Responsabile dei rapporti con le circoscrizioni per la città metropolitana di Reggio Calabria.La nomina, formalizzata dal coordinamento cittadino, arriva d’intesa con il Coordinatore regionale on. Giuseppe.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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