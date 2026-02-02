Mammone è la neo responsabile provinciale del movimento femminile di Noi Moderati

Nuove nomine in casa di Noi Moderati. Maria Marilena Mammone prende il ruolo di responsabile provinciale del movimento femminile nella provincia di Reggio Calabria. La sua nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi, rafforzando la presenza del partito sul territorio.

Un incarico che rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della presenza e del ruolo delle donne all’interno del partito, con l’obiettivo di promuovere partecipazione, ascolto e iniziative Nuove nomine in casa di Noi Moderati. Maria Marilena Mammone è la neo responsabile provinciale del movimento femminile per la provincia reggina. L'incarico, conferito dal coordinatore provinciale di Noi Moderati per Reggio Calabria on. Nino Foti, nasce dal riconoscimento dell’entusiasmo, della passione e del costante impegno sociale, politico e civile dimostrato da Mammone nel corso della sua attività sul territorio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Noi Moderati

Maria Marilena Mammone è stata nominata responsabile provinciale del Movimento Femminile di Noi Moderati a Reggio Calabria.

Marsala è stato nominato nuovo coordinatore cittadino del movimento giovanile di Noi Moderati a Reggio Calabria.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Noi Moderati

Argomenti discussi: Mi sento in colpa, Giulia De Lellis e il racconto intimo sulla maternità; Novellara, al Centro per le Famiglie il secondo incontro del ciclo E’ nata una mamma; Bonus Mamme Disoccupate: Cos’è e Come si Richiede; Giulia De Lellis, la vita da neo mamma: 'Mi sento in colpa quando devo allontanarmi'.

«Sono certo che Maria Marilena Mammone saprà interpretare questo incarico con competenza, passione e spirito di servizio» - facebook.com facebook