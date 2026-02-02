Mammone è la neo responsabile provinciale del movimento femminile di Noi Moderati
Nuove nomine in casa di Noi Moderati. Maria Marilena Mammone prende il ruolo di responsabile provinciale del movimento femminile nella provincia di Reggio Calabria. La sua nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi, rafforzando la presenza del partito sul territorio.
Un incarico che rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della presenza e del ruolo delle donne all’interno del partito, con l’obiettivo di promuovere partecipazione, ascolto e iniziative Nuove nomine in casa di Noi Moderati. Maria Marilena Mammone è la neo responsabile provinciale del movimento femminile per la provincia reggina. L'incarico, conferito dal coordinatore provinciale di Noi Moderati per Reggio Calabria on. Nino Foti, nasce dal riconoscimento dell’entusiasmo, della passione e del costante impegno sociale, politico e civile dimostrato da Mammone nel corso della sua attività sul territorio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Maria Marilena Mammone al timone del Movimento Femminile Moderato in provincia di Reggio Calabria
Maria Marilena Mammone è stata nominata responsabile provinciale del Movimento Femminile di Noi Moderati a Reggio Calabria.
