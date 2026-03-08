Incidenti durante la raccolta di asparagi e in un' escursione | interviene il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Domenica di intenso lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che è intervenuto in due occasioni diverse. Il primo intervento è stato richiesto per un incidente durante la raccolta di asparagi, mentre il secondo per un incidente avvenuto durante un'escursione. Gli operatori sono stati chiamati a intervenire in entrambe le situazioni per assistere le persone coinvolte.

Domenica di super lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania: due, oggi, gli interventi in cui gli operatori sono stati impegnati. Il primo ha riguardato un uomo rimasto ferito mentre era impegnato nella raccolta di asparagi alle pendici del monte Castello a Castel Morrone (CE). Secondo le prime informazioni, l’uomo è caduto accidentalmente battendo la testa. Il compagno che era con lui e ha assistito alla scena ha immediatamente allertato il 118, che ha attivato il CNSAS e l’elisoccorso 118. L’elicottero, giunto sul posto da Salerno, ha provveduto a sbarcare l’elisoccorritore del CNSAS e l’equipe medica. Nel frattempo l’infortunato era già stato raggiunto dai sanitari dell’ambulanza, arrivati sul posto insieme ad una squadra terrestre del CNSAS e ai vigili del fuoco, che hanno provveduto alla prima stabilizzazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

