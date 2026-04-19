A Viareggio si ripetono spesso situazioni in cui alcune persone preferiscono non partecipare al confronto, evitando di prendere posizione e lasciando decisioni importanti nelle mani di altri. Questa tendenza si manifesta attraverso l’assenza a incontri pubblici e discussioni ufficiali, creando una dinamica in cui si preferisce non affrontare i problemi direttamente. La scelta di non esserci si ripete in diversi contesti, lasciando spesso le questioni irrisolte.

C’è una categoria che Viareggio conosce fin troppo bene: quella degli inconcludenti. Quelli che, pur di non decidere, scelgono di non esserci. Che disertano il consiglio comunale invece di affrontare il merito delle questioni. Che evitano il confronto su atti fondamentali – come il piano strutturale – e trasformano l’assenza in una linea politica. Ma è una linea che offende la comunità. I consiglieri del Partito Democratico e del gruppo misto hanno fatto esattamente questo. Perché chi rappresenta i cittadini ha il dovere di studiare, approfondire, discutere e votare. Non di sottrarsi. Da Sindaco non posso che condannare questo atteggiamento inconcludente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "No agli inconcludenti. Scelgono di non esserci ed evitano il confronto"

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