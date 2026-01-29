A sette mesi dall’ultima udienza, è ripreso il processo contro gli ex Br in tribunale ad Alessandria. I testimoni chiamati a deporre questa volta hanno scelto di non rispondere, lasciando il giudice senza molte risposte. La vicenda riguarda il blitz del 1975 alla Cascina Spiotta, dove un carabiniere, Giovanni D’Alfonso, perse la vita durante il tentativo di liberare Vittorio Vallarino Gancia, rapito dai brigatisti il giorno prima.

È ripreso, dopo quasi sette mesi di stop, il processo sui fatti della Cascina Spiotta ad Arzello (Alessandria), dove il 5 giugno 1975, in un conflitto a fuoco, morì il carabiniere Giovanni D’Alfonso, ferito a morte dalle Brigate rosse durante il blitz per la liberazione dell’imprenditore vitivinicolo Vittorio Vallarino Gancia, che era stato rapito il giorno prima. Quel giorno morì anche Mara Cagol, militante delle Br e moglie di Renato Curcio, allora capo dei terroristi rossi e oggi imputato nel dibattimento, così come anche il reggiano Lauro Azzolini e Mario Moretti. In tribunale ad Alessandria, davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Paolo Bargero, hanno sfilato quattro testimoni, citati dalla Procura, che facevano parte delle Br: tre di loro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il processo agli ex Br. Rapimento Gancia, i testimoni scelgono di non rispondere

