Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri la 5ª edizione della manifestazione Libera Lubum

Sabato 7 Marzo dalle 15:00 alle 19:00 e domenica 8 dalle 10:00 alle 19:00 la biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino ospiterà la 5° edizione del Libera Ludum. L’evento organizzato dall’associazione Kraken APS sarà ad ingresso gratuito e vi farà divertire con giochi inediti. Sedetevi al tavolo per giocare di ruolo, mettetevi alla prova sperimentando il Gioco di Ruolo dal Vivo, riscoprite i giochi in scatola, incontrate autori e illustratori provenienti da tutta Italia. Non ci sono limiti di età per partecipare né bisogna essere esperti giocatori, il Libera Ludum vi porterà in mondi fantastici, in spericolate avventure o in qualche angolo sperduto dell’universo, qualsiasi sia la vostra scelta il divertimento è assicurato! Al Teatro Boito al via la nuova stagione: in arrivo i big della scena italiana come Gaia Nanni, Paolo Hendel e Beatrice Visibelli🔗 Leggi su Firenzetoday.it

