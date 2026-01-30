Pino Strabioli | Da bambino accompagnai mio padre da un'altra donna lo aspettai un'ora fuori casa

Pino Strabioli si apre e ricorda un episodio della sua infanzia: da bambino attese un’ora fuori casa mentre suo padre incontrava un’altra donna. Lo ha raccontato in un’intervista a Ciao Maschio, parlando del rapporto forte con la madre e del suo legame con un padre che, secondo lui, amava corteggiare molte donne.

