Pino Strabioli | Da bambino accompagnai mio padre da un'altra donna lo aspettai un'ora fuori casa
Pino Strabioli si apre e ricorda un episodio della sua infanzia: da bambino attese un’ora fuori casa mentre suo padre incontrava un’altra donna. Lo ha raccontato in un’intervista a Ciao Maschio, parlando del rapporto forte con la madre e del suo legame con un padre che, secondo lui, amava corteggiare molte donne.
Pino Strabioli si racconta in un'intervista a Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo. Parla del legame simbiotico con la madre e di quello con suo padre, che aveva il vizio di essere un grande corteggiatore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Pino Strabioli
Ultime notizie su Pino Strabioli
