Quando mia mamma veniva a prendermi a scuola le facevano cori da stadio l’ho colpevolizzata ma poi ho capito Quando è morta mia nonna ho visto tutta la sua fragilità | parla Francesco Oppini figlio di Alba Parietti

Quando Francesco Oppini parla di sua madre, Alba Parietti, non nasconde le emozioni. Ricorda i momenti dell’infanzia, come quando aveva solo 21 anni e lo teneva in braccio nella cascina dei nonni a Costermano sul Garda. Racconta di quei ricordi come se fossero impressi nella pelle, con un tatuaggio che li rappresenta. E parla anche della perdita della nonna, un momento che gli ha fatto vedere tutta la fragilità delle persone care.

Il primo ricordo di sua madre è lei che “ha 21 anni e mi tiene in braccio nella cascina dei nonni materni a Costermano sul Garda, dove trascorrevo ogni estate: ce l’ho tatuata, vede?”: così Francesco Oppini racconta al Corriere della Sera del rapporto con la sua mamma, Alba Parietti. Un rapporto forte, fatto anche di tante telefonate. Quante? “Troppe. Soprattutto per il nulla. Così succede che alla quinta, che è davvero importante, io non rispondo”. Dal papà, Franco Oppini, dice di avere imparato “la disponibilità, la bontà e la permalosità”, mentre dalla mamma Alba “l’etica e il rinfacciare le cose”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Francesco Oppini rivela di aver subito bullismo a scuola a causa del successo della madre, Alba Parietti.

