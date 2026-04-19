Nicole Kidman ha condiviso un ricordo personale legato alla morte della madre, raccontando di essere stata vicina a salire sul palco quella sera. Recentemente, l’attrice ha parlato anche del desiderio di intraprendere la professione di doula, spiegando che questa scelta nasce dalla volontà di affrontare il dolore e il supporto nei momenti difficili, legati a perdite e difficoltà personali.

Negli ultimi tempi, Nicole Kidman ha rivelato di voler diventare una doula, ma dietro alla sua scelta c’è una motivazione precisa, perché a volte, si sa, la vita e il dolore si sovrappongono in modo crudele, senza preavviso. A HISTORYTalks 2026, ha affidato il ricordo della notte in cui ha ricevuto la notizia della perdita dell’amata mamma Janelle. Nicole Kidman, la notte in cui è morta mamma Janelle. Quando le è stato comunicato della scomparsa della mamma, Nicole Kidman era a Venezia per ritirare il premio come Migliore Attrice per Babygirl, uno dei riconoscimenti più importanti della sua carriera, e stava per salire sul palco. “ Stavo per salire sul palco quando ho saputo che mia madre era morta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nicole Kidman ricorda la notte in cui è morta la mamma: “Stavo per salire sul palco”

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