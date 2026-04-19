Durante un evento a Venezia, un’attrice australiana ha raccontato di aver appreso della morte di sua madre mentre si stava preparando a ricevere un premio. La notizia è arrivata nel corso di un talk pubblico, pochi minuti prima dell’assegnazione. La donna ha descritto il momento come un forte shock, condividendo i dettagli di quella giornata tra emozioni personali e impegni professionali.

Nicole Kidman ha condiviso un racconto straziante durante l’evento HISTORYTalks 2026, rivelando come la notizia della morte di sua madre Janelle sia arrivata proprio mentre l’attrice si preparava a ricevere un prestigioso riconoscimento professionale a Venezia. Il contrasto violento tra il trionfo per il ruolo in Babygirl e il dolore privato per la perdita della genitrice ha segnato un punto di svolta profondo nella vita della star, influenzando persino le sue aspirazioni future nel campo dell’assistenza umana. Il buio tra i canali veneziani e il vuoto di una notte senza famiglia. L’atmosfera di celebrazione che circondava il premio per la migliore attrice si è trasformata istantaneamente in un incubo personale per Nicole Kidman.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicole Kidman: il dramma a Venezia tra il premio e il lutto per la madre

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