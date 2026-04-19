Nicole il coraggio di una quattordicenne | dona la scienza al DIPG

Una ragazza di quattordici anni ha deciso di donare il proprio corpo alla ricerca scientifica per contribuire allo studio di una forma di tumore cerebrale molto aggressiva. Dopo aver combattuto contro questa malattia, ha scelto di mettere a disposizione delle scienziate e degli scienziati le proprie risorse per aiutare la lotta contro questa patologia. La sua scelta ha attirato l’attenzione su un tema legato alla cura e alla ricerca medica.

La quattordicenne Nicole ha scelto di trasformare il proprio dolore in un’opportunità di ricerca scientifica, donando il proprio corpo alla medicina dopo aver lottato contro un tumore cerebrale estremamente aggressivo. La decisione, comunicata dalla madre Antonietta Cimino, mira a fornire ai ricercatori gli strumenti necessari per studiare il glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG), una patologia che colpisce prevalentemente i bambini e che presenta sfide cliniche quasi insormontabili. L’aggressività silenziosa del glioma pontino e le difficoltà diagnostiche. Il percorso di Nicole mette in luce la natura devastante del DIPG, una neoplasia che origina dalle cellule gliali, responsabili del sostegno e della nutrizione del sistema nervoso centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nicole, il coraggio di una quattordicenne: dona la scienza al DIPG Notizie correlate Leggi anche: Muore a 14 anni e dona il corpo alla scienza: la storia di Nicole e il tumore Dipg Nicole Kidman vuole diventare una doula della morte e i medici di Genova la invitano al corsoL’annuncio di Nicole Kidman è arrivato fino in Italia: l’attrice hollywoodiana, premio Oscar nel 2002 come miglior attrice protagonista in The Hours,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Le scrittrici Ilaria Rossetti e Nicole Trevisan protagoniste della rassegna Ad alta voce; Muore a 14 anni e dona il corpo alla scienza: la storia di Nicole e il tumore Dipg; Lo spirito di Isabel Allende, il suo capolavoro diventa una serie; Nicole Panarelli muore di tumore a 14 anni e dona il corpo alla scienza. La mamma: Ha voluto dare agli altri la speranza che le è stata... Il coraggio di non voltarsi dall’altra parteUna serata per riflettere sul valore delle scelte individuali e sul coraggio di chi, nei momenti più drammatici della storia, ha deciso di non restare indifferente. A Forlimpopoli giovedì alle 20,45 ... ilrestodelcarlino.it Nicole Kidman. Ritratta da Annie Leibovitz. facebook Muore a 14 anni e dona il corpo alla scienza: la storia di Nicole e il tumore Dipg x.com