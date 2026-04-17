L’attrice americana ha annunciato di voler diventare una doula della morte, un ruolo che si occupa di accompagnare le persone nelle fasi finali della vita. Ha comunicato questa decisione durante un intervento all’Università di San Francisco, spiegando che l’esperienza personale e il desiderio di offrire supporto in momenti delicati hanno influenzato la sua scelta. Nel frattempo, i medici di Genova le hanno invitato a partecipare a un corso dedicato.

L’annuncio di Nicole Kidman è arrivato fino in Italia: l’attrice hollywoodiana, premio Oscar nel 2002 come miglior attrice protagonista in The Hours, ha infatti annunciato di voler diventare una doula della morte, ovvero una figura che assiste le persone in fin di vita negli ultimi momenti offrendo supporto emotivo, spirituale e pratico. Questa decisione, ha spiegato Nicole Kidman all’Università di San Francisco, è legata alla scomparsa della madre, avvenuta nel 2024: "Mia madre era sola prima di morire e la famiglia ha potuto fare qualcosa solo fino ad un certo punto. Tra me e mia sorella abbiamo tanti figli, e poi ci sono le nostre carriere, il lavoro, ma volevamo lo stesso prenderci cura di lei perché mio padre non è più con noi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nicole Kidman vuole diventare una doula della morte e i medici di Genova la invitano al corso

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Temi più discussi: Nicole Kidman sarà una doula della morte e apre il dibattito sull'assistenza a chi è in fin di vita; Sollievo a chi è in fin di vita, Nicole Kidman vuole diventare una doula della morte; Nicole Kidman vuole diventare una doula della morte: Mia madre era sola prima di morire. Di cosa si tratta; Nicole Kidman vuole diventare una doula della morte: Per offrire conforto negli ultimi giorni di vita.

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