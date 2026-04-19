L'Atlético Madrid sta considerando di negoziare con la Juventus per ridurre il costo del trasferimento di Nico González, grazie a una clausola nel suo contratto che si attiva in base alle presenze del giocatore in Liga. La società spagnola mira a ottenere uno sconto sfruttando questa condizione contrattuale, che potrebbe influire sull’importo finale da versare. La trattativa è in fase di discussione tra le parti coinvolte.

L’Atlético Madrid sta valutando una strategia negoziale per ridurre l’importo del trasferimento di Nico González dalla Juventus, sfruttando una particolare clausola contrattuale legata alle presenze del giocatore in Liga. Nonostante i due club avessero già stabilito le basi economiche per il passaggio definitivo dell’ala argentina, la situazione attuale suggerisce un possibile ribasso della cifra pattuita lo scorso anno. Il calciatore argentino è attualmente impegnato in prestito con la formazione madrilena, un accordo che prevede un contributo iniziale di 1 milione di euro e ulteriori potenziali bonus fino a un ulteriore milione. La parte...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nico González, l’Atlético punta allo sconto: la clausola che salva i conti

EXPULSIÓN NICO GONZÁLEZ: ROJA DIRECTA y el ATLÉTICO se queda con DIEZ

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