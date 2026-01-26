Altro passo in avanti per i lavori per rendere più sicura la strada Pievaiola | il progetto e le modifiche

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità, con 30 voti, un nuovo passo nel progetto di messa in sicurezza e miglioramento della strada Pievaiola, tra Capanne e Fontignano. L’intervento mira a rendere più funzionale e definitiva questa fase delle opere, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza del tratto interessato. La decisione rappresenta un avanzamento importante nel percorso di riqualificazione della viabilità locale.

Unanimità del consiglio comunale – 30 voti – per un ulteriore passo avanti per rendere funzionale e definitivo il complesso progetto di messa in sicurezza e nuove infrastrutture lungo la Pievaiola, tratto Capanne – Fontignano (lotto 2). Il sì dell'assemblea perugina dà il via libera all'istituzione e alla presenza della conferenza di servizi. L'intervento è parte di un piano generale di interesse regionale, suddiviso in stralci funzionali e finalizzato all'adeguamento della SR220 Pievaiola, per uno sviluppo complessivo di circa 8 chilometri, ricadente nei territori dei Comuni di Perugia, Magione e Corciano.

