Giordano | Più agenti e un sistema di sorveglianza moderno per rendere più sicura Cava

Il candidato a sindaco Raffaele Giordano ha presentato un nuovo piano per aumentare la sicurezza a Cava, parlando di più agenti e di un sistema di sorveglianza moderno. Questa proposta è stata illustrata in un manifesto pubblicato stamattina in città. Il focus principale è sulla possibilità di rendere il territorio più protetto e pronto ad affrontare diverse emergenze.

Una città più sicura, capace di far fronte a qualsiasi tipo di emergenza. Il candidato a sindaco Raffaele Giordano, nel quinto manifesto apparso stamane in città, si sofferma su un tema di importanza nevralgica per la città: la sicurezza. “Lavoreremo per garantire una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine in città – ha spiegato Giordano – e per far sì che il Comune faccia da centrale operativa per coordinare tutte le Forze dell’Odine, alle quali sarà richiesta una presenza anche notturna”. Ha, poi, aggiunto: “Nel nostro programma c’è un potenziamento della Polizia Municipale, troppo spesso dimenticata in questi anni. In questo senso va un piano di reclutamento di agenti, che potrà essere attuato nell’ambito del piano di riequilibrio pluriennale a cui il nostro comune è sottoposto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

