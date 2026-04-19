Il primo stadio del razzo New Glenn, chiamato Never Tell Me The Odds, si sta preparando per una missione sull’Atlantico. L’obiettivo è di testare la capacità di riutilizzo totale del veicolo spaziale. La missione segnerà un passo importante nel settore aerospaziale, con il lancio previsto su una piattaforma nel mare. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui tempi o sui dettagli tecnici dell’operazione.

Il primo stadio del razzo New Glenn, denominato Never Tell Me The Odds, si prepara a sfidare le acque dell’Atlantico per una missione che cambierà la storia della riutilizzabilità spaziale. L’evento è fissato per la mattinata di domenica 19 aprile 2026, con un lancio previsto alle ore 10:45 UTC dal complesso di lancio 36 della Cape Canaveral Space Force Station, in Florida. La missione NG-3 porterà in orbita bassa terrestre il satellite BlueBird 7, parte della costellazione di AST SpaceMobile, segnando un momento decisivo per l’efficienza dei costi nel settore dei lanci pesanti. L’ingegneria del riutilizzo: la sfida del booster GS1. La tecnologia che Blue Origin mette in campo questa domenica non è una semplice prova di volo, ma un test cruciale sulla sostenibilità operativa dei vettori orbitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - New Glenn sfida l’Atlantico: il razzo che punta al riutilizzo totale

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