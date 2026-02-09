Milano si prepara a vivere un’atmosfera speciale con gli eventi olimpici che attireranno pubblico di ogni età. Da settimane si parla di appuntamenti e iniziative, e già si sentono i primi rumori di festa in città. I luoghi di divertimento sono pronti ad accogliere chi vorrà vivere l’emozione dei Giochi, anche senza essere agli eventi principali. La città si anima con musica, spettacoli e momenti di svago, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Milano, 9 febbraio 2026 – Il tam tam sui luoghi di divertimento olimpici è già iniziato da qualche giorno. Sì, perché a parte gli impianti per le gare, i Giochi invernali Milano-Cortina offrono tutta una serie di altri spazi dove si può passare qualche ora in totale relax, magari sbirciando le gare da qualche maxischermo, bevendo qualcosa e facendo anche altro, spesso e volentier i gratis. Un particolare non da poco, visto che i biglietti per assistere alle gare a Cinque Cerchi costano carissimi. Olympic Boulevard. Nella sede della delegazione del Brasile a Milano, in corso Garibaldi, basta una mail o un biglietto per partecipare a serate con musica e ballo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano olimpica, eventi per tutti i gusti: la magia dei Giochi oltre lo sport

Approfondimenti su Milano Olimpica

Sono stati pubblicati i dettagli del calendario ufficiale dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

Il presidente Mattarella ha aperto ufficialmente i Giochi di Milano-Cortina, chiedendo il rispetto della tregua olimpica.

Ultime notizie su Milano Olimpica

Argomenti discussi: Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Dalla pista da sci agli scivoli per sognare la neve: le 5 cose da fare gratis per le Olimpiadi a Milano; Tra divieti ed eventi parte la settimana olimpica di Milano; Cosa fare fra Milano e Cortina per vivere l'atmosfera olimpica anche se non hai i biglietti per le gare.

