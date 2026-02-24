Solofra imprenditore assolto | mancava l’AUA ma nessun pericolo per la salute

Un imprenditore di Solofra è stato assolto perché mancava l’AUA, ma non ci sono rischi per la salute pubblica. La causa principale è stata l’assenza di questa autorizzazione durante la gestione dell’azienda. Il giudice ha riconosciuto che la mancanza di permesso non ha provocato danni ambientali o alla popolazione. La decisione mette fine a una vicenda che aveva suscitato preoccupazione tra i residenti. La vicenda rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi futuri.

Secondo quanto ricostruito, l'indagine prende avvio circa due anni fa, quando la Forestale si presenta nell'azienda per effettuare controlli approfonditi. All'imprenditore viene contestato di non aver ancora ottenuto la concessione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), pur avendo già depositato la relativa domanda. Le accuse fanno riferimento agli articoli 269 e 279 del decreto legislativo 152 del 2006. Contestualmente, i locali dell'azienda vengono sottoposti a sequestro, con l'intento di impedire la prosecuzione dell'attività e prevenire possibili emissioni dannose. Neanche a dirlo, non vengono effettuati accertamenti concreti sulle immissioni.