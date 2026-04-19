Neonato nella Culla per la vita la sindaca Carnevali | Un ultimo atto d’amore

Nella mattina di domenica 19 aprile è stato trovato un neonato all’interno di una culla appositamente predisposta. La sindaca ha commentato l’evento definendolo

A seguito del ritrovamento, avvenuto nella mattina di domenica 19 aprile, di un neonato all’interno della Culla per la vita nella sede della Croce Rossa di Bergamo, la sindaca Elena Carnevali ha voluto esprimere un pensiero pubblico sulla vicenda, sottolineando il valore di questi strumenti di tutela e invitando a guardare con rispetto e umanità a situazioni di grande fragilità. “Il bambino trovato questa mattina nella Culla per la vita è un gesto che possiamo leggere come un ultimo atto d’amore: la scelta di una madre di affidare il proprio bambino perché altri possano prendersene cura e garantirgli un futuro sereno. Si tratta di una decisione difficile e profondamente dolorosa, maturata con ogni probabilità in una situazione di grande fragilità, della quale non conosciamo i contorni e che merita rispetto e non giudizio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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