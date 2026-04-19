Nella penultima giornata di Serie B Villa York - Pescara Nuoto & Pallanuoto 14-22

Nella penultima giornata del campionato di Serie B, Pescara Nuoto e Pallanuoto hanno ottenuto una vittoria contro Villa York con il punteggio finale di 22-14. La partita si è disputata nella vasca del Villa York, con la squadra ospite che si è imposta con un margine di otto reti. La vittoria permette alla formazione di proseguire la propria serie nel girone 3 del campionato.

Ancora una bella vittoria per la Pescara Nuoto e Pallanuoto nella penultima giornata del girone 3 del campionato di Serie B vincendo con il punteggio di 22-14 nella vasca del Villa York.I biancazzurri, già certi del primo posto, controllano la gara fin dalle prime battute, dando in questo modo a.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Otto vittorie su otto partite per la Pescara Nuoto & Pallanuoto: si arrende anche il Villa YorkProsegue la cavalcata vincente della Pescara Nuoto e Pallanuoto nel campionato di Serie B girone 3. Pallamano, Serie A1: Erice conquista la regular season nella penultima giornataLa penultima giornata di Serie A1 2025/26 regala automaticamente il titolo regular season a AC Life Style Erice.