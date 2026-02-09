Otto vittorie su otto partite per la Pescara Nuoto & Pallanuoto | si arrende anche il Villa York

La Pescara Nuoto e Pallanuoto continua a vincere senza sosta nel campionato di Serie B. Sabato, al Palapallanuoto, hanno battuto il Villa York con un punteggio netto di 18-8, portando a otto le vittorie consecutive. La squadra si conferma in testa alla classifica e sembra inarrestabile in questa fase della stagione.

Prosegue la cavalcata vincente della Pescara Nuoto e Pallanuoto nel campionato di Serie B girone 3. Ottavo successo consecutivo: al Palapallanuoto batte il VillaYork con il punteggio di 18-8 nella giornata numero 8. Ancora una volta partita controllata dall’inizio alla fine dai ragazzi di mister.🔗 Leggi su Ilpescara.it

PARTITE Il Pescara Nuoto e pallanuoto vince con il Cagliari e allunga in testa alla classifica in serie B Il resoconto: https://cityne.ws/SlzOW facebook