Da cinque decenni, il Centro dell’Incisione, situato lungo il Naviglio Grande, ospita un percorso formativo dedicato all’arte dell’incisione. Nel corso degli anni, ha accolto allievi di diverse età, offrendo loro la possibilità di apprendere e praticare questa tecnica. L’attività si svolge in un ambiente che si presenta come un vero e proprio spazio di creazione, dove si dà forma ai sogni artistici di chi sceglie di dedicarsi a questa forma espressiva.

"Una storia d’arte iniziata 50 anni fa" è il titolo di questa avventura, nel Centro dell’Incisione, affacciato sul Naviglio Grande. Una storia che continua grazie agli eredi e agli allievi del maestro Gigi Pedroli. Arrivano puntuali il sabato mattino, hanno dai 25 agli 85 anni e qui danno forma ad arte e sogni, tra lastre di metallo, carta smeriglia e torchi. Il “Gigi“ non c’è più, se n’è andato a 92 anni, in un freddo giorno di dicembre del 2024, ma insieme alla sua inseparabile compagna d’arte e di vita Gabriella aveva disegnato già il futuro della scuola. Non era geloso della sua arte, voleva diffonderla. Così, prima che le energie venissero meno, ha passato il testimone al maestro Marco Cattaneo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel mondo dell’incisione. Cinquant’anni di scuola con allievi di tutte le età: "Qui diamo forma ai sogni"

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