Scuola | Pisano Marketing Director Pan Di Stelle Con nostro progetto diamo spazio a sogni e aspirazioni dei bambini

La scuola rappresenta un ambiente fondamentale per lo sviluppo dei bambini, non solo come luogo di apprendimento ma anche come spazio di espressione e crescita personale. Chiara Pisano, Marketing Director di Pan Di Stelle, sottolinea l’importanza del progetto 'Sogna e credici fino alle stelle', che coinvolge migliaia di classi e mira a stimolare sogni e aspirazioni tra i più giovani, contribuendo alla loro formazione e fiducia nel futuro.

"La scuola è importante non solo come luogo di apprendimento ma anche come 'palestra' in cui i bambini possano esprimere le proprie aspirazioni - così Chiara Pisano, Marketing Director Pan Di Stelle, a margine della presentazione del progetto 'Sogna e credici fino alle stelle', edizione 2026 - Questo progetto è strategico per noi è sarà ancora più ambizioso per la seconda edizione, toccando oltre tremila classi".

