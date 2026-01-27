Il congedo parentale fino ai 14 anni si amplia grazie alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che estende i diritti dei genitori. Questa modifica rappresenta un passo avanti nel sostegno alle famiglie, offrendo maggiori opportunità di assistere i figli durante le fasi più delicate della crescita. È importante conoscere le nuove disposizioni per usufruire al meglio di queste misure.

La legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità per quanto riguarda il congedo parentale, ampliando i diritti dei genitori. Il limite massimo entro cui è possibile usufruire dell’astensione facoltativa dal lavoro per la cura dei figli viene esteso da 12 a 14 anni. Congedo parentale, si cambia. Ne dà conferma l’ Inps con il messaggio n. 251 del 26 gennaio con il quale, fra l’altro, ha informato in merito alla procedura telematica per la presentazione delle domande. La modifica interviene direttamente sul Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 1512001), senza alterare la durata complessiva del congedo spettante, ma consentendone una distribuzione più flessibile nel tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Congedo parentale fino ai 14 anni, limite di età esteso: tutte le novità

A partire dal 2026, la nuova Legge di Bilancio introduce importanti novità per i genitori, tra cui il congedo per malattia del figlio fino a 10 giorni, il congedo parentale fino ai 14 anni e un bonus di 60 euro per le mamme.

