Nel cuore dello Stretto di Hormuz, le manovre militari degli Stati Uniti sono state interpretate come un'azione contro l’Iran, ma molti analisti segnalano che l’obiettivo reale riguarda la Cina. La minaccia di fermare le navi che pagano pedaggi a Teheran potrebbe essere parte di una strategia più articolata, volta a influenzare le rotte commerciali e le relazioni internazionali di Pechino. La situazione ha suscitato attenzione tra gli osservatori internazionali, che seguono con interesse gli sviluppi della crisi.

A prima vista sembra l’ennesima stretta americana contro l’Iran. In realtà, dietro la minaccia di fermare le navi che pagano un pedaggio a Teheran nello Stretto di Hormuz, si intravede qualcosa di più ampio: un messaggio diretto alla Cina. Perché il punto decisivo non è solo colpire l’economia iraniana, ma mettere sotto pressione il principale acquirente del suo petrolio. Le dichiarazioni di Donald Trump sul blocco navale di Hormuz e sull’intercettazione delle navi che pagano tariffe all’Iran arrivano dopo i colloqui di Islamabad, mediati dal Pakistan, che non hanno prodotto una svolta ma hanno lasciato aperto uno spiraglio negoziale. Lo stesso JD Vance, dopo l’incontro, ha parlato di “molti progressi”, non di rottura definitiva.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nel blocco Usa di Hormuz il vero bersaglio è Pechino

AQUE MATE A IRÁN: Por qué China abandonó al régimen (Análisis Dr. Ruckauf)

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