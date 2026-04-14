Pechino ' il blocco Usa su Hormuz è pericoloso in caso di nuovi dazi reagiremo'

Da ilrestodelcarlino.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha dichiarato che il blocco Usa dei porti iraniani è "pericoloso e irresponsabile", dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald ha minacciato di affondare qualsiasi imbarcazione che tenti di partire o attraccare in quelle zone. "Gli Stati Uniti hanno intensificato le operazioni militari e intrapreso un'azione di blocco mirata, che non farà altro che esacerbare le tensioni e minare il già fragile accordo di cessate il fuoco, mettendo ulteriormente a repentaglio la sicurezza del passaggio attraverso lo stretto", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun in una conferenza stampa. La Cina inoltre ha...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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“Iran-Usa, pesa l’imprevedibilità di Trump ma aspettiamo a dichiarare il fallimento. Pericoloso il blocco navale a Hormuz”Roma – Tra diplomazia e pressione militare, le relazioni tra Stati Uniti e Iran oscillano senza trovare un punto di equilibrio.

Usa-Cina, riparte il negoziato in vista del vertice Trump-Xi. Sul tavolo dossier dazi e nodo del blocco di HormuzQuando Trump e Xi Jinping si sono sentiti al telefono l’ultima volta per discutere del viaggio di fine marzo del presidente americano in Cina,...

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