Il blocco di Hormuz è una mossa che guarda a Pechino L’analisi di Caruso

Il blocco dello stretto di Hormuz ha attirato l’attenzione internazionale, con sguardi che si rivolgono anche verso Pechino. Le ragioni del fallimento nei negoziati sono molteplici e si manifestano su livelli diversi. Da parte iraniana, il problema principale riguarda la mancanza di fiducia, che viene descritta come una carenza profonda e radicata.

Le cause del mancato accordo sono molteplici e vanno lette su piani distinti. Sul versante iraniano, il nodo centrale è la fiducia, o meglio la sua assenza strutturale. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, che guidava la delegazione di Teheran, ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono stati in grado di guadagnarsi la fiducia della delegazione iraniana, richiamando esplicitamente una storia di accordi falliti e intese tradite. Un riferimento neanche troppo velato al ritiro americano dall’accordo nucleare del 2015, voluto dallo stesso Trump nel suo primo mandato. L’Iran era stato bombardato due volte nel corso di negoziati con gli Stati Uniti nell’arco dell’ultimo anno.🔗 Leggi su Formiche.net

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