Il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana continua a essere al centro di discussioni e voci di mercato. Dopo le indiscrezioni su Allegri e Conte, si fa strada l’ipotesi che l’incarico possa essere affidato a Klopp, attuale allenatore di una squadra di club. La scelta del successore dell’attuale tecnico viene monitorata da vicino, mentre si attendono eventuali annunci ufficiali.

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© Calcionews24.com - Né Allegri, né Conte: “Klopp ct dell’Italia”

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