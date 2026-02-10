Nicolò Schira critica il Milan: né Mateta né Disasi sono riusciti a impressionare Allegri. Il giornalista sportivo sottolinea come le recenti scelte di mercato non abbiano portato i risultati sperati e come l’allenatore bresciano continui a cercare soluzioni efficaci. La squadra sembra ancora in fase di consolidamento, e il mister aspetta i rinforzi giusti per migliorare la rosa.

"Per quello che mi risulta, né Mateta né Disasi facevano impazzire Allegri. Potevano essere delle opportunità diverse. Disasi poteva essere una in prestito, sfruttando gli ottimi rapporti tra Milan e Chelsea, che hanno confezionato otto operazioni negli ultimi quattro anni. Quindi, sicuramente, un canale privilegiato con i 'Blues'. Lo stesso Disasi, che aveva già l'accordo da mercoledì, quindi cinque giorni prima della fine del mercato con il West Ham, lo aveva in messo in stand-by tra venerdì e sabato per capire se si scaldasse la pista Milan. Ma mi risulta che Allegri volesse un profilo diverso e che quindi abbia detto di voler valorizzare De Winter". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Schira sul Milan: “Né Mateta né Disasi facevano impazzire Allegri”

Approfondimenti su Milan Né Mateta

Nel calciomercato del Milan, nessuno dei due acquisti principali è andato a buon fine.

Nel mercato di gennaio, il Milan non ha fatto acquisti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Né Mateta

Argomenti discussi: Calciomercato, Schira in esclusiva: Kostic rimane nei radar del Milan. Ecco le cifre; Calciomercato Schira in esclusiva | Kostic rimane nei radar del Milan Ecco le cifre; Milan, ancora febbraio: un anno fa Ricci, oggi Gila; Il mercato del vorrei ma non posso: solo porte in faccia per Juventus, Milan e Inter (Il Giornale).

Il mercato del vorrei ma non posso: solo porte in faccia per Juventus, Milan e Inter (Il Giornale)Schira riassume perfettamente il ridimensionamento del calcio italiano. È stato il mercato degli affari naufragati, a cominciare dalla Juve ... ilnapolista.it

Mercato, Schira: 'Milan e Juve in ritardo, rischiano di rimanere fuori dalla Champions'Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, sia la Juventus che il Milan dovrebbero accelerare in questa ultima settimana di calciomercato, in quanto avrebbero degli organici non ... it.blastingnews.com

MERCATO - Schira: "Goretzka, il Napoli ha chiesto informazioni, il Milan studia il colpo" ift.tt/zDH5kWh x.com

Il Milan studia il colpo Moise Kean Max Allegri è il primo sponsor dell’attaccante, come riportato da Nicolò Schira su Tuttosport. Il tecnico rossonero lo fece esordire in Serie A e in Champions League con la maglia della Juve: tentativo a fine stagione Lo ste - facebook.com facebook