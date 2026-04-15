Fabio Capello ha commentato oggi a 'La Gazzetta dello Sport' le possibili scelte per il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, menzionando Antonio Conte e Max Allegri come due candidati di rilievo. Capello, che ha allenato le Nazionali di Inghilterra e Russia, ha parlato di entrambe le opzioni senza esprimere preferenze o giudizi. La discussione riguarda ora quale dei due allenatori possa essere convocato per guidare la squadra azzurra.

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Juventus e Roma in Serie A, nonché delle Nazionali di Inghilterra e Russia, ha parlato del possibile approdo di Antonio Conte o di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni. Su Conte o Allegri nel ruolo di Commissario Tecnico dell'Italia: «Che dire, sarebbero due grandissimi candidati. Vincenti, anche se quello del commissario tecnico è un mestiere molto diverso». Conte o Allegri CT dell'Italia? Capello: "Max è un tipo sveglio. Ma è chiaro che." Su Conte che già conosce l'ambiente per essere stato CT azzurro: «E per lui sarebbe un punto a favore.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello sul nuovo CT dell’Italia: “Conte o Allegri, due grandissimi candidati. Bisogna capire se …”

Capello: "Conte più esperto, Allegri più comunicativo. Ma il nuovo ct azzurro deve fare una cosa..."A ntonio Conte o Massimiliano Allegri? A oggi, gli allenatori di Napoli e Milan sembrano i nomi forti per la panchina della Nazionale.

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