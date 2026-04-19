NBA playoff | i Lakers vincono anche senza Doncic Jokic e Murray trascinano Denver

Nella prima notte dei playoff NBA 2026, i Lakers hanno ottenuto una vittoria anche senza il loro giocatore chiave. Nel frattempo, a Denver, Nikola Jokic e Jamal Murray hanno guidato la squadra a un successo importante. La partita si è giocata alla Crypto Arena, dove sono emerse alcune delle prime sorprese di questa fase della stagione. La competizione si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Los Angeles (Stati Uniti), 19 aprile 2026 - Nella notte si è ufficialmente alzato il sipario sui playoff NBA 2026 e le sorprese non sono ovviamente mancate: la più eclatante è arrivata alla Crypto.com Arena di Los Angeles dove i Lakers padroni di casa hanno sconfitto 107-98 gli Houston Rockets. In una gara segnata dalle assenze di Luka Doncic e Austin Reaves (ai box per guai muscolari da inizio aprile e in forse nella serie) da una parte e di Kevin Durant (problema al ginocchio destro) dall’altra, le luci della ribalta se le è prese Luke Kennard, che ha fatto registrare il suo massimo in carriera ai playoff mandando a bersaglio 27 punti con 913 dal campo e 55 da tr e.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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i lakers non lo vogliono. Po puntare un mitra contro proprietà e dirigenza, ma non credo funzioni, al limite chiamano la Polizia. Il figlio è un pippone, non lo vuole nessuno. Il padre obbliga le se squadre a prendere pure lui x.com