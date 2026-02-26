Petrucci | Nazionale? Banchi coach top e poi l’Nba in Europa Il basket è vivo

"Un girone difficile non solo perché siamo tutti a pari punti ma anche perché squadre materasso non esistono più: la Gran Bretagna aveva praticamente vinto con la Lituania, sarà una partita veramente dura. La palla a due della Nazionale, domani a Newcastle per la prima di due partite di qualificazione mondiale, è il momento del discorso del presidente, il numero uno Fip Gianni Petrucci. Che parte dalle difficoltà meno visibili sulla carta: la Gran Bretagna non ha una storia di basket, ma la difficoltà è che oggi in Europa ci sono venti nazioni che possono battere tutte le altre. E in alcune di queste il basket è il primo sport". Massimo dei voti a Milano Cortina, ma non partecipo a questa idea dell'Olimpiade a Roma 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Basket b nazionale. Coach Andreazza assistente di Banchi per il mini-raduno con gli Under 22Per il mini raduno che coinvolgerà i 16 migliori prospetti Under 22 della Serie B Nazionale, fortemente voluto dal Settore Squadre Nazionali maschili...

Gianni Petrucci sulla NBA Europe: “Servirà un investimento di livello, per il basket globale ne varrà la pena”È ormai ufficiale la notizia della partenza del progetto della NBA Europe per il 2028.

Luca Banchi c.t. dell'Italia del basket, la presentazione: «Sarà Nazionale inclusiva». Petrucci: «Con lui per sbancare»«Il nostro obiettivo è quello di avere un sistema più inclusivo possibile. I figli degli stranieri fanno parte di una seconda generazione che può elevare il nostro talento, già solo parlarne mi sembra ... corriere.it

Basket, Petrucci: Prossimo Ct della Nazionale? L'orientamento è BanchiIl nostro orientamento lo sapete, è Luca Banchi. Questa è però una decisione che spetta a Datome (coordinatore di tutte le nazionali maschili). Chiaro che ci sono anche altri allenatori, solo quando ... sport.sky.it

