Garante diritti infanzia e adolescenza | Il Comune di Brindisi apre alle candidature

Da brindisireport.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Brindisi ha aperto le candidature per il ruolo di Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La scadenza per presentare le domande è il 28 febbraio 2026. La decisione arriva dopo la pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio comunale. Ora, cittadini e associazioni possono proporre i loro candidati per questa posizione importante.

Per presentare la candidatura va utilizzato l’apposito modello di domanda debitamente compilato e ad esso va allegata la documentazione richiesta. Il tutto va trasmesso tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: [email protected]. Il termine di presentazione delle candidature scade sabato 28 febbraio 2026. San Pietro: la sindaca Argentieri vara la nuova Giunta. “Chiarezza e rilancio per il bene della comunità” .🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Brindisi Garante

Fondi apripista: Erica Stravato è la garante dell'infanzia e adolescenza del Comune

Erica Stravato è stata nominata Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Comune di Fondi.

Festa in Comune con 230 bambini per la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Brindisi Garante

Argomenti discussi: Affidi, il vademecum della Garante per l’Infanzia: Sia l’extrema ratio; Famiglia nel bosco, Garante Infanzia: Allontanamento minori solo in caso di grave pericolo; Allontanamenti minori, la Garante Terragni: Devono tornare a essere eccezionali. L'Autorità chiede più controlli; Famiglia nel bosco, Garante per l'infanzia cambia tutto per l'allontanamento come misura eccezionale.

garante diritti infanzia e25000 bambini tolti ai genitori affidati allo Stato/ Garante infanzia: Allontanare solo se c’è pericoloGarante Infanzia, i bambini tolti ai genitori nel 2024 sono stati 25000, poi trasferiti in strutture a carico dello Stato, con un costo di 150 euro al giorno ... ilsussidiario.net

garante diritti infanzia eFamiglia nel bosco, Garante per l'infanzia cambia tutto per l'allontanamento come misura eccezionaleL'Autorità garante per l'infanzia fa chiarezza sull'allontanamento dei minori prendendo come esempio la casi simili a quello della famiglia nel bosco ... virgilio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.