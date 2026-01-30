Garante diritti infanzia e adolescenza | Il Comune di Brindisi apre alle candidature

Il Comune di Brindisi ha aperto le candidature per il ruolo di Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La scadenza per presentare le domande è il 28 febbraio 2026. La decisione arriva dopo la pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio comunale. Ora, cittadini e associazioni possono proporre i loro candidati per questa posizione importante.

