Garante diritti infanzia e adolescenza | Il Comune di Brindisi apre alle candidature
Il Comune di Brindisi ha aperto le candidature per il ruolo di Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La scadenza per presentare le domande è il 28 febbraio 2026. La decisione arriva dopo la pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio comunale. Ora, cittadini e associazioni possono proporre i loro candidati per questa posizione importante.
Per presentare la candidatura va utilizzato l’apposito modello di domanda debitamente compilato e ad esso va allegata la documentazione richiesta. Il tutto va trasmesso tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: [email protected]. Il termine di presentazione delle candidature scade sabato 28 febbraio 2026. San Pietro: la sindaca Argentieri vara la nuova Giunta. “Chiarezza e rilancio per il bene della comunità” .🔗 Leggi su Brindisireport.it
