Natura sport e sapori nuova vita per l' agriturismo eco-friendly | Ridiamo vita alla tradizione contadina dei nostri nonni

Un nuovo modo di vivere l’agriturismo eco-friendly sta prendendo piede, combinando natura, sport e sapori autentici. Le strutture che seguono pratiche sostenibili cercano di valorizzare la tradizione contadina delle generazioni passate. In questa zona di campagna, si riscopre un legame forte tra la storia antica di Forlì e le attività odierne, creando un ponte tra passato e presente.

C’è un filo sottile, ma resistente, che lega la storia antica di Forlì al presente della sua campagna. Un filo che oggi riprende vigore a Vecchiazzano, dove l'agriturismo un tempo noto come “La Quercia dei Tigli” cambia volto e anima. A seguito dell’acquisizione da parte della famiglia Rinieri.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Vita mia: nobildonna e contadina uniscono destiniIl 9 aprile uscirà nelle sale cinematografiche ‘Vita mia’, un film che intreccia destini tra Salento e Transilvania attraverso l’amicizia tra una... Leggi anche: Sapori a km zero in corso Vittorio: il Mercato del Corso lancia la "nuova cucina contadina" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Natura, sport e sapori, nuova vita per l'agriturismo eco-friendly: Ridiamo vita alla tradizione contadina dei nostri nonni; Riccione, un fine settimana che sa di primavera: tra sapori e profumi, grande arte e sport internazionale; Primavera a Tirolo: un balcone fiorito tra natura, sport e sapori autentici; A Vado torna Sensa sprescia tra sport, musica e natura. Natura, sport e gusto: domenica escursione con le guide alle Miniere dei FeniciSefro, 24 luglio 2025 – Sefro dà il benvenuto al terzo appuntamento con Un fiume di Sapori – destinazione Miniere dei Fenici. Prosegue la rassegna estiva che coniuga sport, natura e gusto nel ... ilrestodelcarlino.it Natura e sapori. La Magnalonga fa il pieno di presentiSuccesso per la quindicesima edizione della Magnalonga di Mogliano, passeggiata tra natura e sapori con l’impeccabile organizzazione dell’associazione Amici di Santa Croce (e patrocinio del Comune). ilrestodelcarlino.it La Duna di Pilat è la duna di sabbia più alta d'Europa. Situata sulla costa atlantica della Francia, all'ingresso del Bacino di Arcachon e a circa 70 km da Bordeaux, rappresenta uno dei monumenti naturali più spettacolari del paese. Spettacolo della natura. facebook RT @majosevn: La natura cura. x.com