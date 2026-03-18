Il 9 aprile arriverà nelle sale cinematografiche il film “Vita mia”, che racconta una storia di amicizia tra una nobildonna malata e una contadina. La pellicola mostra come le vite di personaggi provenienti da mondi diversi si incontrino e si influenzino reciprocamente, attraversando due regioni, il Salento e la Transilvania. La narrazione si concentra sui legami tra i protagonisti e sulle loro esperienze condivise.

Il 9 aprile uscirà nelle sale cinematografiche ‘Vita mia’, un film che intreccia destini tra Salento e Transilvania attraverso l’amicizia tra una nobildonna malata e una contadina. La pellicola, diretta da Edoardo Winspeare, nasce dall’esperienza personale del regista con la madre affetta da Parkinson e si propone come metafora dell’Europa contemporanea. La storia vede protagoniste Didi, interpretata da Dominique Sanda, anziana nobile di origini transilvane trasferitasi in Puglia, e Vita, donna di estrazione contadina che diventerà sua badante. Il progetto, sostenuto da Rai Cinema e prodotto da Donatella Palermo e Gustavo Caputo, ha già ottenuto visibilità al Torino Film Festival e al Bif&st 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vita mia: nobildonna e contadina uniscono destini

Articoli correlati

Luca Argentero: «Mia moglie è l’occasione più importante della mia vita»«Vengo da qualche stagione di Doc, in cui interpreto un personaggio molto pulito.

Contenuti e approfondimenti su Vita mia nobildonna e contadina...

Temi più discussi: 'Vita mia', l'amicizia tra un'anziana nobildonna e una contadina; 'Vita mia', l'amicizia tra un'anziana nobildonna e una contadina; 'Vita mia', l'amicizia tra un'anziana nobildonna e una contadina.

'Vita mia', l'amicizia tra un'anziana nobildonna e una contadina(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 17 MAR - Un racconto con protagoniste due donne che non potrebbero essere più diverse per ceto ed educazione, ma che in realtà raccontano la stessa storia, quella d ... msn.com

'Vita mia' di Winspeare al Torino Film Festival: l'incontro tra due donneIl nuovo film di Edoardo Winspeare, Vita mia, è stato selezionato nella sezione Zibaldone della Selezione Ufficiale del 43° Torino Film Festival. L'opera trae ispirazione da un'esperienza personale ... it.blastingnews.com

Roma nella memoria, questa immagine cattura un momento di vita quotidiana nella città, negli anni '50 e mostra il traffico cittadino e i passanti tipici dell'epoca e mezzi di trasporto storici, tra cui un autobus Lancia e una motocicletta d'epoca. e un un Vigile urba - facebook.com facebook

#TG2000 - #Amazzonia, Papa: custodire il creato e rispetto per la vita in tutte le sue forme #17marzo #TV2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV x.com