Nathalie Baye, attrice francese nota per i film “Effetto notte” e “Prova a prendermi”, è deceduta all’età di 77 anni. La sua carriera comprende anche apparizioni in produzioni come “Downton Abbey: Una nuova era”. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai suoi rappresentanti. La sua morte segna la fine di un percorso artistico di lunga durata nel cinema e in televisione.

Nathalie Baye, l’acclamata attrice francese diventata famosa con “ Effetto notte ” e successivamente apparsa in Prova a prendermi e Downton Abbey: Una nuova era, è morta all’età di 77 anni. Una delle interpreti femminili più amate da François Truffaut conta una lunga carriera nel cinema francese e non. Ritratto d’attrice. Baye è morta venerdì sera nella sua casa di Parigi a seguito di complicazioni legate alla demenza a corpi di Lewy, ha riferito la sua famiglia all’Agence France-Presse. Nata il 6 luglio 1948 a Mainneville, in Normandia, Nathalie Baye si è formata al Conservatoire national supérieur d’art dramatique di Parigi e ha iniziato la sua carriera cinematografica nei primi anni ’70.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nathalie Baye, attrice di “Effetto notte” e “Prova a prendermi”, è morta all’età di 77 anni

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