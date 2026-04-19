L'attrice e showgirl russa ha una relazione stabile con il marito, un imprenditore italiano, da diversi anni. Luca Sabbioni, di età non comunicata, si occupa di affari nel settore della moda. I due si sono sposati in modo semplice, dopo aver deciso di coronare il loro amore in modo spontaneo, senza grandi cerimonie pubbliche. La coppia ha costruito una vita insieme lontano dai riflettori.

La storia d’amore tra Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni è una delle più longeve e affascinanti del mondo dello spettacolo. Una relazione che dura da oltre trent’anni e che, sorprendentemente, è nata da una scommessa tutt’altro che romantica. Oggi la coppia è tornata al centro dell’attenzione grazie alla partecipazione televisiva della conduttrice, occasione perfetta per scoprire chi è davvero l’uomo che le sta accanto da una vita. Ex modello, oggi imprenditore affermato, Luca è il compagno con cui Natasha ha costruito una famiglia solida, superando crisi, cambiamenti e un percorso che li ha portati persino a risposarsi, a distanza di trent’anni, in una cerimonia indimenticabile in Brasile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Natasha Stefanenko: chi è il marito Luca Sabbioni, età, carriera e il matrimonio nato da una scommessa

Notizie correlate

Leggi anche: Chi è il marito di Natasha Stefanenko, Luca Sabbioni: “Fece una scommessa con gli amici su di me, ovviamente la perse”

Chi è Luca Sabbioni, il marito di Natasha Stefanenko: “Lo scorso anno mi ha chiesto di risposarci”Luca Sabbioni è un’imprenditore nonchè marito di Natasha Stefanenko: dalla loro unione nel 2000 è arrivata Sasha unica figlia della coppia.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Natasha Stefanenko ospite a Verissimo: la modella russa racconta la perdita del padre e il suo ritorno a Mosca; Natasha Stefanenko compie 57 anni: la nascita in una città segreta dell'ex Urss, il debutto in tv, chi è il marito (con cui sta da più di 30 anni), 7 segreti; Avevo un rapporto speciale con mio padre. È un momento difficile per me. Natasha Stefanenko parla del lutto; Natasha Stefanenko, Laura Freddi, Paola Iezzi e gli altri ospiti del weekend.

Natasha Stefanenko compie 57 anni: la nascita in una città segreta dell'ex Urss, il debutto in tv, chi è il marito (con cui sta da più di 30 anni), 7 segretiNatasha Stefanenko e Luca Sabbioni sono convolati a nozze nel 1995. In quel periodo Stefanenko ha iniziato ad allontanarsi dal mondo della moda per approdare in televisione: ha debuttato nello show di ... corriere.it

Natasha Stefanenko: «Mio papà soffriva di una malattia parkinsoniana rara, una cosa quasi irreale, assurda». Che cos'è e come si manifesta la Paralisi Sopranucleare ProgressivaLa conduttrice ha raccontato a Verissimo la malattia del padre, ingegnere nucleare scomparso lo scorso marzo. Una patologia neurodegenerativa che evolve in modo graduale, con progressiva disabilità e ... vanityfair.it

Natasha Stefanenko. Natasha Stefanenko · Original audio. facebook