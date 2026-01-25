Chi è Luca Sabbioni il marito di Natasha Stefanenko | Lo scorso anno mi ha chiesto di risposarci

Luca Sabbioni è un imprenditore italiano e marito di Natasha Stefanenko. La coppia, unita dal 2000, ha avuto una figlia, Sasha. Recentemente, Sabbioni ha condiviso di aver chiesto nuovamente a Natasha di risposarsi, un gesto che testimonia la solidità della loro relazione. Con una vita dedicata sia agli affari che alla famiglia, Sabbioni rappresenta una figura discreta ma stabile nel panorama pubblico.

Luca Sabbioni è un’imprenditore nonchè marito di Natasha Stefanenko: dalla loro unione nel 2000 è arrivata Sasha unica figlia della coppia. Il volto tv sarà ospite oggi della nuova puntata del talk condotto da Francesca Fialdini, Da Noi A Ruota Libera, in onda su Raiuno a partire dalle 17:00. L’ex modella russa con una laurea in ingegneria, ha alle spalle una carriera trentennale, partita con la partecipazione a The Look Of The Year a Mosca nel 1992, proseguita con il trasferimento a Milano, dove inizia a calcare le passerelle e lavora per gli spot pubblicitari. Dopo essere notata dal regista Beppe Recchia in un ristorante, debutta sul piccolo schermo con La Grande Sfida al fianco di Gerry Scotti nello show del venerdì sera di Canale 5. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’abito da sposa in pizzo di Natasha Stefanenko: nozze bis col marito Luca Sabbioni dopo 30 anniNatasha Stefanenko ha scelto un abito da sposa in pizzo bianco per rinnovare le promesse di matrimonio con Luca Sabbioni, a distanza di 30 anni dal primo sì.

Natasha Stefanenko ha detto di nuovo «sì» a Luca Sabbioni: le nozze religiose in Brasile trent’anni dopo il matrimonio civileNatasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno celebrato nuovamente il loro matrimonio con una cerimonia religiosa in Brasile, trent’anni dopo il matrimonio civile.

