Natasha Stefanenko ha annunciato di aver nuovamente detto “sì” a Luca Sabbioni, a distanza di trent’anni dal primo matrimonio. La notizia è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche della showgirl, che ha condiviso un aneddoto sul marito, coinvolgendo una scommessa con amici su di lei. L’uomo, secondo quanto riferito, avrebbe perso la sfida, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Natasha Stefanenko ha detto di nuovo “sì” a Luca Sabbioni. A distanza di 30 anni dal primo matrimonio civile, celebrato nel 1995 a Sant’Elpidio, nelle Marche, la conduttrice e showgirl ha infatti risposato il marito, ma stavolta con nozze religiose celebrate a Pitinga, nella regione del Rio Grande, in Brasile. “Un assaggio di felicità, tratto dalla giornata più bella della nostra vita”, ha scritto Stefanenko nella didascalia del post Instagram dove ha pubblicato il video dell’emozionante e speciale giornata. Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si erano conosciuti nel 1993 a una sfilata di Marta Marzotto, dove entrambi lavoravano come modelli. Sabbioni “fece una scommessa.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Natasha Stefanenko, Luca Sabbioni: “Fece una scommessa con gli amici su di me, ovviamente la perse”

Notizie correlate

Chi è Luca Sabbioni, il marito di Natasha Stefanenko: “Lo scorso anno mi ha chiesto di risposarci”Luca Sabbioni è un’imprenditore nonchè marito di Natasha Stefanenko: dalla loro unione nel 2000 è arrivata Sasha unica figlia della coppia.

Leggi anche: LUCA SABBIONI E NATASHA STEFANENKO A “DA NOI…..A RUOTA LIBERA”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Natasha Stefanenko compie 57 anni: la nascita in una città segreta dell'ex Urss, il debutto in tv, chi è il marito (con cui sta da più di 30 anni), 7 segreti; Natasha Stefanenko compie 57 anni: la nascita in una città segreta dell'ex Urss, il debutto in tv, chi è il marito (con cui sta da più di 30 anni), 7 segreti; Natasha Stefanenko compie 57 anni: la nascita in una città segreta dell'ex Urss, il debutto in tv, chi è il marito (con cui sta da più di 30 anni), 7 segreti; Natasha Stefanenko compie 57 anni: la nascita in una città segreta dell'ex Urss, il debutto in tv, chi è il marito (con cui sta da più di 30 anni), 7 segreti.

Luca Sabbioni, marito di Natasha Stefanenko | Le nozze religiose nel 1995 trent’anni dopo le primeLuca Sabbioni, marito di Natasha Stefanenko: chi è? Imprenditore, i due si sono conosciuti nel 1993 quando faceva ancora il modello ... ilsussidiario.net

Natasha Stefanenko compie 57 anni: la nascita in una città segreta dell'ex Urss, il debutto in tv, chi è il marito (con cui sta da più di 30 anni), 7 segretiNel 2022 Natasha Stefanenko ha partecipato alla nona edizione di Pechino Express insieme a sua figlia Sasha. La coppia si è classificata seconda, dietro ai vincitori Victoria Cabello e Paride Vitale. corriere.it

Nati il 18 Aprile Carolina Crescentini 46 James Woods 79 Eli Roth 54 Natasha Stefanenko 57 Vanessa Kirby 38 Maria Bello 59 Kenny Ortega 76 Giusy Ferreri 47 Massimiliano Pani 63 Bernard Hiller 64 Cristina Bianchino 58 Conan O'Brien 63 America Ferrera facebook