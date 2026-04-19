In piazza Mazzini, una famiglia di germani reali composta da una mamma e dieci piccoli si è stabilita nello specchio d'acqua presente nell'area. Per tutelare gli uccelli, sono stati messi dei nastri gialli intorno alla fontana, che è stata temporaneamente chiusa. La presenza dei piccoli è visibile nel video che mostra la famiglia che si riposa nel luogo.

Nastri gialli alla fontana di piazza Mazzini per proteggere una famigliola di germani reali, mamma e 10 piccoli, che si è stabilita nello specchio d’acqua di Prati. Il consigliere municipale Renato Sartini ha spiegato di avere informato la Lipu, che ha sconsigliato lo spostamento degli uccelli almeno per il momento. «Resta da fare una vigilanza civica per le duequattro settimane necessarie affinché i piccoli siano in grado di volare», commenta il consigliere, ricordando che gli uccelli per il loro bene non vanno nutriti. Prati, nascono dieci piccoli di germano reale: chiusa la fontana di piazza Mazzini. Il video tenerissimo "Componente eversiva", l'allarme dei poliziotti sugli anarchici.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nascono dieci piccoli di germano reale: chiusa la fontana a Prati | VIDEO

Notizie correlate

Leggi anche: Tra acqua e storia: il fascino senza tempo del germano reale

Scuole inclusive: nascono le aule sensoriali per il benessere dei piccoliLe scuole primarie statali Rita Levi Montalcini e del Molino Vecchio hanno inaugurato le prime aule sensoriali, spazi progettati per favorire...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Diventare genitori e restare giovani: a Berlino nascono i Kinder Rave; È sempre Cartabianca, Sallusti su Trump-Meloni: Si scioglie come neve al sole; Orlando compie 12 anni e trasforma la sua festa in un gesto a sostegno dei neonati; Parolario Junior: una settimana per riscoprire le radici (insieme ai nostri bambini).

Dieci piccoli indiani in un gioco di tecnicaDieci piccoli indiani è uno dei capolavori di Agatha Christie. Se non altro è il più venduto. Fu pubblicato in Gran Bretagna nel 1939. In Italia uscì nel 1946 con un titolo diverso: ...E poi non ... avvenire.it

Dieci piccoli indie e la nostra Arena a Più libri più liberi. Sul nuovo RobinsonUn numero speciale dedicato ai libri, piccoli, belli e indipendenti. Dal 4 all’8 dicembre, a Roma, torna Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria alla Nuvola dell’Eur. E torna ... repubblica.it

TEGGIANO: BIAGIO MATERA NON SI RICANDIDA PER LA PRESIDENZA DELLA PRO LOCO TEGGIANO Domenica 19 aprile sono in programma le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Pro Loco Teggiano. Dopo dieci anni alla guida de facebook