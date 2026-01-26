Luiss nasce Manifattura 360° | un osservatorio permanente sulle filiere italiane nel mondo

Luiss presenta Manifattura 360°, un osservatorio permanente dedicato allo studio delle filiere manifatturiere italiane sui mercati esteri. In un panorama globale caratterizzato da rapide variazioni economiche e geopolitiche, questa iniziativa mira a monitorare e analizzare le dinamiche delle produzioni italiane all’estero, offrendo approfondimenti utili per comprendere le sfide e le opportunità del settore manifatturiero italiano nel contesto internazionale.

In un contesto internazionale segnato da forti discontinuità economiche e geopolitiche, l'Università Luiss lancia Manifattura 360°, l'Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali. Il progetto è promosso dal Centro di Ricerca Luiss in Strategic Change "Franco Fontana", in collaborazione con Philip Morris Italia, con l'obiettivo di offrire uno strumento stabile di analisi e supporto per imprese, istituzioni e decisori pubblici. Un progetto per leggere la trasformazione dei mercati globali. L'Osservatorio nasce per interpretare i cambiamenti che stanno ridisegnando il commercio internazionale e i sistemi produttivi, mettendo al centro il ruolo strategico delle filiere italiane.

