Narni inaugurata la nuova risonanza magnetica aperta | Investimento importante per tutto il territorio

A Narni Scalo è stata ufficialmente aperta una nuova risonanza magnetica presso il poliambulatorio Salus, rappresentando la prima apparecchiatura di questo tipo installata nel territorio narnese. L'inaugurazione è avvenuta recentemente, offrendo ai cittadini un nuovo servizio sanitario. La struttura si aggiunge alle altre presenti in zona, ampliando le possibilità di diagnosi e cura per la popolazione locale.

È stata inaugurata a Narni Scalo, presso il poliambulatorio Salus, la prima risonanza magnetica del territorio narnese. La nuova apparecchiatura, voluta dalla famiglia Mirimao, rappresenta un importante passo avanti per l’offerta sanitaria locale. Si tratta di una risonanza magnetica aperta.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Sanità, inaugurata la nuova risonanza magnetica di ultima generazioneUna nuova risonanza magnetica di ultima generazione che permetterà analisi più veloci ed efficaci in particolare riguardo all’ambito... Leggi anche: Narni, arriva la prima risonanza magnetica: “Offriamo al territorio una tecnologia al servizio della salute” Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Narni, arriva la prima risonanza magnetica: Offriamo al territorio una tecnologia al servizio della salute; Narni, arriva la prima risonanza magnetica del territorio. Inaugurazione il 18 aprile al Salus; Narni: Visioni dal Cantico a Narni - Mostra d'arte contemporanea in Umbria; A Narni la mostra personale di Giuseppe Rossi. https://terninrete.it/notizie-di-terni-narni-pronta-la-risonanza-magnetica-privata-alla-salus/ - facebook.com facebook